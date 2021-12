Rombano i motori, torna il “Rally della Fettunta”

Siamo alla 42esima edizione della gara che negli anni ha appassionato centinaia di valdelsani alle corse e ai motori

BARBERINO TAVARNELLE — Sabato 4 e domenica 5 dicembre sulle nostre strade appuntamento con i motori e le competizioni, anzi con la gara per eccellenza della vallata. Torna il "Rally della Fettunta" 42esima edizione, iniziativa organizzata da Valdelsa Corse.

La gara partirà domenica 5 dalla zona industriale di Tavarnelle, a Sambuca (con il seguente road book, 2 prove speciali ripetute 3 volte, le classiche Tignano nel territorio di Barberino Tavarnelle e Campoli nel comune di San Casciano.

Dopodiché ci saranno 2 riordini presso la partenza, infine l'arrivo in piazza Matteotti a Tavarnelle alle 15.45 con premiazioni sul palco d’ arrivo.

Saranno in tutto 148 km totali di cui 30,6 km di prove speciali. Tutte le informazioni sulla gara e sulle norme per poter assistere in sicurezza, sono disponibili sul sito della Valdelsa Corse. Un evento che fa parte della tradizione motoristica locale, un momento di giubilo per gli amanti dei motori e delle corse, che ha inoltre il valore aggiunto di attraversare uno dei paesaggi più ammirati in Italia e all'estero.