I pici, la pasta degli Etruschi

di Sabrina Rossello - lunedì 21 settembre 2020 ore 07:30

I pici sono una sorta di spaghettoni fatti a mano con farina e acqua, di uno spessore di circa ½ cm e, proprio perché fatti a mano, sono molto irregolari.

Presenti da sempre nella nostra cucina, rappresentano un piatto forte nella cucina “povera” della tradizione toscana, in particolare nella zona di Siena, Pienza e della Maremma.

Pare, infatti, che la loro origine risalga agli antichi Etruschi, ne dà testimonianza il famosissimo affresco nella “tomba dei leopardi” nel sito archeologico di Tarquinia, dove è rappresentato un convivio in cui vengono serviti dei piatti con una sorta di “spaghettoni”…

Saranno i pici?

Ad ottobre è in partenza il mio corso di pasta fresca fatta a mano, faremo non solo i Pici, ma anche tagliatelle, tortelli, ravioli….



Ingredienti per i pici:

1 kg di farina di tipo 0

½ litro di acqua

1 cucchiaio di olio e un pizzico di sale

Preparazione:

Disporre su una spianatoia la farina a fontana, aggiungere un pizzico di sale, l’acqua tiepida e un cucchiaio di olio.

Impastare fino a formare un panetto elastico ed omogeneo.

Ricoprire il panetto con la pellicola e (in modo da non farlo seccare mentre si lavorano i pici) e cominciare a tagliare (dal panetto) delle strisce sottili lavorandole con le mani fino ad ottenere dei lunghi spaghettoni dello spessore di circa ½ cm.

Una volta fatti disporli, su un vassoio, distanti tra loro per non farli attaccare e spolverare con la semola di grano duro.

Per il condimento:

una testa di spicchi d’aglio

sale e pepe

olio evo

pecorino piccante grattugiato

Cuocere i pici in abbondante acqua salata e poi si insaporiscono direttamente nella padella dove precedentemente era stato messo olio e abbondanti spicchi d’aglio pestati. Servire cosparsi di pecorino.

Per informazioni clicca qui https://www.sabrinarossello.it/corso-pasta-fresca/ oppure scrivimi a info@sabrinarossello.it