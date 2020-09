Foto e bici per un weekend nella natura

Terre di Casole Bike Hub, ospita un workshop fotografico a tema bike dal 4 al 6 settembre. Tre possibili modalità di escursione: strada, gravel ed ebike

CASOLE D'ELSA — Terre di Casole Bike Hub, il primo bike hub in Italia nel cuore della Toscana, propone un workshop fotografico a tema bike dal 4 al 6 settembre: un intero weekend in cui al mattino si pedala e si fotografa in compagnia di guide cicloturistiche e del fotografo professionista Paolo Ciaberta, al pomeriggio lezione di post produzione e revisione scatti.

L'idea è quella di unire due passioni entrambe legate, bici e fotografia, dall'amore per la natura e la bellezza due caratteristiche che non mancano certo nella zona di Casole. Un modo nuovo anche per socializzare conoscere e scambiarsi idee opinioni e pareri tra appassionati.

Il progetto prende origine da "La Tripla", l’evento cicloturistico della Val d'Elsa, che si tiene a metà maggio e che quest'anno non si è potuto svolgere per il lockdown. Una manifestazione che fin dalla prima edizione ha consolidato un seguito di appassionati, una community di ciclisti che vivono l’esperienza in chiave nuova. L'idea nasce dalla creazione di tre percorsi da esplorare a scelta con bici da strada, gravel e ebike, in tre giorni e con tre varianti di paesaggio toscano, uno anche in notturna.

Una manifestazione il cui tracciato può essere ripercorso in tutte le stagioni grazie all'organizzazione del bike hub che mette ha disposizione mezzi, attrezzature e logistica.

Un'idea che offre un approccio differente al cicloturismo, dove si unisce la voglia di esplorare e vedere posti nuovi con la scoperta della gastronomia del posto. Da qui a fare conoscenze nuove è un attimo, passione, relax e buona cucina rendono tutto più facile.

Un modo differente di passare un fine settimana fuori dalle rotte turistiche tradizionali, all'aria aperta a contatto con la natura e a distanza, un aspetto che in questo momento è molto apprezzato dai visitatori, un valore in più da non trascurare.