Un riconoscimento per il turismo a due ruote

La rivista LuxLife premia il Terre di Casole Bike Hub come miglior destinazione cicloturistica del 2020

CASOLE D'ELSA — Importanti riconoscimenti turistici per Casole.

La rivista LUXlife annuncia i vincitori dei Resort & Retreats Awards 2020 e la Toscana è sul podio, confermando il Terre di Casole Bike Hub come migliore destinazione cicloturistica del 2020.

Il Magazine bimestrale è accompagnato da una piattaforma web e da una vasta gamma di premi che coprono tutti gli aspetti del lifestyle di fascia alta, includendo i migliori cibi, vini, hotel e resort, destinazioni turistiche a livello globale.

Una vera soddisfazione per l'amministrazione e per i molti privati che in questi anni si sono impegnati per sviluppare questa branca del turismo a due ruote.

"E' motivo di orgoglio essere premiati come meta ideale, un riconoscimento per chi lavora giornalmente al Terre di Casole Bike Hub" esordisce l'assessore al turismo, Daniela Mariani.

Casole già da alcuni anni ha fatto scuola, puntando su un'accoglienza del turista a 360 gradi, cercando di offrire anche servizi, tra cui le bici e i percorsi nello splendido itinerario della Val di Merse.

Dopo il riconoscimento del Cyclist, adesso è arrivato quello di LuxLife: un motivo in più per continuare in questa direzione, ovvero quella della mobilità sostenibile unita al turismo esperienziale, come buon augurio per la ormai imminente stagione 2021.