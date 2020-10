In Valdelsa altri 24 positivi al Covid

In provincia di Siena ci sono 72 nuovi casi. Colle la città con il maggior numero odierno di contagi

POGGIBONSI — Giornata che vede il numero di casi mantenersi nel trend dei giorni precedenti, 72 casi in provincia di Siena e 24 in Valdelsa, inferiore rispetto al record di ieri, uno dei giorni con più segnalazioni.

I casi si dispongono lungo l'intero arco di età dai bambini di 1 anno agli anziani di 90 anni.

Nel particolare sono 9 casi a Colle, 6 a Monteriggioni, solo uno nel capoluogo e a Radicondoli, 3 a San Gimignano e 5 a Sovicille.

Di seguito l'elenco dei pazienti comunicato dall'Asl sud est.

Colle Di Val D'Elsa: Uomo di 19 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 22 anni Isolamento domiciliare, sintomatico, donna di 23 anni Isolamento domiciliare, donna di 67 anni Isolamento domiciliare, sintomatico, ragazzo di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 20 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Monteriggioni: Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 38 anni isolamento domiciliare, sintomatico, uomo di 43 anni isolamento domiciliare, donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 81 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

Poggibonsi: uomo di 24 anni isolamento domiciliare.

Radicondoli: uomo di 82 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

San Gimignano: ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, uomo di 55 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso.

Sovicille: bambino di 10 anni isolamento domiciliare, sintomatico, uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, paucisintomatico ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, ragazzo di 11 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, uomo di 46 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti: 54 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 5.865 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 2.532 a domicilio, 24 presso le strutture di Cure Intermedie e 27 presso l'albergo sanitario. Ci sono 17 ricoverati presso le Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 66 presso le Malattie infettive, e 8 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.621 tamponi.