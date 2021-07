Impianto idroelettrico, la protesta si allarga

La Lista "Io Cambio Insieme si può" chiede coesione tra politica e cittadinanza: "Colle deve far sentire la sua voce contro una scelta scellerata"

COLLE VAL D'ELSA — In merito alla questione dell'impianto idroelettrico, è intervenuto il consigliere comunale della lista civica "Io Cambio Insieme si può" Valerio Peruzzi:

"Come un fulmine a ciel sereno è successo quello che temevamo - esordisce il consigliere - nonostante le tante rassicurazioni ricevute dalle istituzioni e dagli uffici regionali, purtroppo alle parole non sono seguiti i fatti."

Infatti, nonostante il parere contrario dell'amministrazione e della sovrintendenza è arrivata l’approvazione del progetto da parte della direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana per il progetto della ditta PVG che prevede la realizzazione di un "tubone" dentro le antiche gore, captando l'acqua all'altezza di San Marziale "con un conseguente minor apporto di acqua a tutto il parco fluviale, che già adesso si trova in un equilibrio precario" sottolinea Peruzzi.

Dalla Lista Io Cambio arriva quindi un'appello all'unità: "gruppi politici, istituzioni, associazioni, cittadini: tutta Colle deve far sentire la propria voce contro una scelta scellerata della regione che prova ad imporre senza ascoltare chi vive i luoghi e ne conosce e conserva le bellezze - sottolinea il consigliere - noi come "Io Cambio" garantiamo il nostro appoggio in questa battaglia, con la speranza che finalmente, dall'altra parte ci sia qualcuno nell'amministrazione pronto per una volta a fare squadra per il bene di Colle uscendo dalle solite e vecchie logiche di "orticello mio - orticello tuo"