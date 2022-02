Urbanistica, Colle guarda al futuro

Al Teatro del Popolo la prima assemblea per l'avvio dell'iter del nuovo Piano Strutturale del Comune

COLLE VAL D'ELSA — Si terrà venerdì 11 febbraio, presso il ridotto del Teatro del Popolo, dalle 17 in poi, la presentazione dell'iter per l'approvazione del nuovo Piano Strutturale di Colle val d'Elsa.

Uno strumento fondamentale per lo sviluppo urbanistico della città e del suo territorio, in quanto si tratta della carta che conterrà i futuri volumi, dimensionamenti e perimetri, sopra i quali potranno poi esprimersi i Piani Operativi successivamente, più in dettaglio.

Presenti all'incontro, il sindaco Alessandro Donati, i tecnici del settore urbanistica, gli architetti incaricati della redazione del Piano.

La serata sarà importante perchè svelerà i programmi di sviluppo futuro per Colle, le regole entro le quali anche il mondo del privato e dell'impresa dovrà muoversi.

Un incontro che inizia, per adesso, il momento della comunicazione e della diffusione del momento di avvio del progetto di piano, al fine di condividere con la cittadinanza scelte e opportunità, per la città di domani.