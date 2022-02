Formazione sul cristallo per operatori

La gente di Mariupol: «Non abbiamo paura, se zio Vowa (Putin) e suoi oligarchi ci attaccheranno? Non li abbiamo invitati»

Si terrà domani l'ultimo appuntamento con l'educational per chi lavora nel turismo

COLLE VAL D'ELSA — Domani, giovedì 24 febbraio, si terrà il quarto e ultimo educational per gli operatori turistici di Colle, che avrà come tema una delle eccellenze colligiane: il cristallo.

Il luogo di ritrovo per questo appuntamento è la RCR Cristallerie (Località Catarelli) dal quale partirà un tour alle ore 15:00.

I partecipanti saranno divisi in più gruppi, ognuno guidato da un membro dello staff, che partiranno a distanza di 5 minuti ciascuno. Saranno forniti anche dispositivi di protezione per la vostra sicurezza come scarpe antinfortunistiche, caschi, occhiali protettivi.

Dopo la RCR, la visita proseguirà con una sosta presso la ColleVilca (Strada Comunale, Località S. Marziale, 24, Colle di Val d’Elsa) e si concluderà con la visita alle botteghe artigiane Cristallo d’Arte di Mario Belli (Via A. Diaz, 12-14, Colle di Val d'Elsa) e Cristallerie Loreno Grassini (Via di Spugna, 124, Colle di Val d'Elsa).

Un appuntamento all'insegna della scoperta della storia di Colle e del suo artigianato, elemento identitario e di fascino mai esaurito.

Il Comune ricorda che è necessario avere il green pass rafforzato e presentarsi muniti dei dispositivi di protezione individuali (mascherine FFP2).