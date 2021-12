Rivive la scena rock anni '80

Morisi, Salvini: «Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito»

Serata amarcord a Bottega Roots, per ripercorrere la Valdelsa musicale di ieri

COLLE VAL D'ELSA — Si ripercorrerà un bel pezzo di storia locale, a Bottega Roots, alla Casa del Popolo di Colle, venerdì 17 dicembre dalle ore 18.

Saranno infatti presentati i volumi 5 e 6 della rivista "Subway - la musica suonata, ascoltata e ballata in 50 anni a Siena e provincia".

Si tratta di un percorso per ricordare e commentare la scena rock in Valdelsa e a Siena negli anni '80.

Gli autori e i protagonisti dell'epoca racconteranno il mood di quegli anni straordinari, sulle note di playlist a tema.

In tema, e a conclusione della serata, il concerto dei "The Blues Against Youth".

Un momento per far tornare giovani gli adulti, ma anche per insegnare la storia della musica alle nuove generazioni.