Siragusa testimonial della Biblioteca

Il Comune ha scelto la sua miglior atleta per chiedere ai cittadini come vorrebbero la nuova struttura

COLLE VAL D'ELSA — Il Comune di Colle val d'Elsa ha scelto la sua campionessa, Irene Siragusa, quale "testimonial" per spiegare la volontà di costruire una nuova grande biblioteca.

Si tratta del progetto "Vulcania", attraverso il quale i cittadini sono chiamati a esprimere la propria opinione su questo importante obbiettivo della giunta Donati.

"Se pensate che la biblioteca non sia un luogo interessante, perché non provare a immaginare insieme a noi come potrebbe diventarlo? - si legge in una nota dell'amministrazione - ogni piccolo gesto da parte di tutti i cittadini potrà aiutarci a costruire un ambiente che non sia solo centro di studio, ma anche luogo di aggregazione sociale per ogni fascia d'età".

In un video diffuso dall'amministrazione è Irene Siragusa a coinvolgere i colligiani, indicando i link del questionario e le informazioni per le scuole.

E anche la giovane atleta da la sua personale opinione, su come vedrebbe una futura biblioteca: "Ci vedrei bene un'area relax, un'area gioco, un'area dove ci si può relazionare tra cittadini" E magari una struttura nuova che sia anche "più "instammagrabile".

Per iscriversi al percorso basta cliccare su www.bit.ly/VULCANIAiscrizione