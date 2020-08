Un aiuto per sbrigare la burocrazia

Bergamo, grande nube di fumo per un incendio in una ditta di trasporti a Costa di Mezzate

Dalla Pubblica Assistenza un servizio per aiutare le persone svantaggiate nel compilare i moduli per le richieste di sostegno e Inps

COLLE VAL D'ELSA — Nasce un nuovo, utilissimo, servizio nella Città del Cristallo.

Si tratta di una iniziativa della Pubblica Assistenza di Colle, rivolta a dare un aiuto concreto per agevolare lo "smaltimento" di numerose pratiche burocratiche, tra le quali l'attivazione del famoso "pin" dell'Inps.

Un vero respiro di sollievo per molti anziani, ma anche per persone che hanno una serie di difficoltà di salute. Questo perchè la Pubblica Assitenza potrà occuparsi anche di sostegno alla compilazione per le pratiche di accompagnamento o per le agevolazioni previste dalla legge 104 sui portatori di handicapp, tra le quali le richieste di ausilii alla deambulazione, pannoloni, o le semplici domande per i bonus economici.

Un modo per essere vicino al prossimo, a partire dalle persone più svantaggiate, che in questo periodo hanno visto accrescere i proprio problemi.

L'assistenza potrà essere attivata chiamando il numro 3801093891, o anche semplicemente rivolgendosi alla sede in via Liguria.