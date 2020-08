Concorsi, 2 posti alla polizia municipale

Come nascono le tempeste: venti fino a 140 km/h e inondazioni improvvise

Riguarda anche il Comune di Sovicille. Scade il 21 settembre

SOVICILLE — La Fp Cgil di Siena informa che sono aperte le iscrizioni al corso online per il concorso dell’Unione dei Comuni Val di Merse di cui fanno parte i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 2 Istruttori di Polizia Municipale di categoria C. Scadenza delle domande concorso entro il 21 settembre 2020.

Per partecipare al concorso si può scaricare il bando sul sito dell'Unione comunale della Valdimerse

Mentre il corso di preparazione alla prove selettive sarà fruibile sulla piattaforma di e-learning della Fp Cgil Toscana con video lezioni sulle materie d'esame registrate dalla Associazione Cerchio Blu.

Per info e iscrizioni lascia il tuo contatto sulla pagina: https://www.fpcgiltoscana.it/concorsi/corsi/cs10022/

Una possibilità di lavoro interessante per tante persone disoccupate, condizione in questo periodo con la crisi del Covid, purtroppo ancora più diffusa.