Elezioni, oggi Matteo Renzi a San Gimignano

Tutto pronto per l'inaugurazione della sede locale di Italia Viva. Attesa per la presenza dell'ex Presidente del Consiglio

SAN GIMIGNANO — Lunedì 7 settembre, ore 12,30, a San Gimignano via XX settembre 12, Matteo Renzi sarà all'inaugurazione del comitato a sostegno della candidatura del capolista Stefano Scaramelli al Consiglio regionale.

Matteo Renzi ha scelto di venire a San Gimignano perché durante il suo Governo la cittadina ottenne un finanziamento per ricostruire le scuole creando due edifici efficienti ed ecologico.

Nello specifico gli interventi riguardarono la scuola materna del capoluogo e la scuola media: costruite ex novo. Inoltre anche la palestra è stata ricostruita e sarà inaugurazione entro l'anno.

Facevano parte dello stanziamento anche i fondi per ristrutturare la scuola elementare di Ulignano la cui inaugurazione è in programma il 12 settembre.

"Il Governo Renzi nel triennio di programmazione 2015-2017 - dichiara Scaramelli - ha stanziato risorse per la scuola, solo su San Gimignano, pari a 5.600.000 euro". Dato che rende questo Comune quello che in Toscana ha intercettato il maggior numero di risorse in relazione al rapporto risorse intercettate/popolazione”.

Per questo motivo Renzi tiene particolarmente ad essere in Valdelsa oggi, alle ore 12,30 per inaugurare la sede di Italia Viva sul territorio, e per sottolineare l'importanza delle elezioni regionali come strumento di decisione popolare e democratica.