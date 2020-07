La Festa de l'Unità a Poggibonsi si farà

Al via il 16 luglio. Gli eventi organizzati dal mondo della politica tornano in Valdelsa. Ci sarà anche il derby con Rifondazione

POGGIBONSI — Inizierà giovedì 16 luglio, negli spazi aperti adiacenti alla sede di Via Trento dell’associazione La Ginestra, la Festa de l’Unità 2020 organizzata dal Pd di Poggibonsi insieme ai Giovani Democratici. La Festa proseguirà fino al 19 luglio, per poi riprendere la settimana successiva dal 23 al 26 luglio. Si concluderà lunedì 27 luglio, con una grande cena di sottoscrizione.

“Nonostante le difficoltà del momento e le restrizioni, abbiamo scelto, sia pure in una veste rinnovata nel luogo e nella durata, di offrire alla città momenti di convivialità, divertimento e buona politica.” – Esordisce Maurizio Pelosi, Segretario Pd di Poggibonsi. Prosegue Pelosi spiegando come funzioneranno le serate: ristorazione a menù fisso, con posti limitati a circa 60-70 persone e solo su prenotazione, da affiancare alla tombola e a uno spazio dibattiti. Tutti gli spazi aperti saranno contingentati per assicurare il rispetto delle normative vigenti.

“Mi preme ringraziare, in particolare, tutte le nostre volontarie e i nostri volontari per rendere possibile questo appuntamento” – Prosegue Pelosi aggiungendo che parte del ricavato andrà alla Protezione Civile e Fondazione Territori e Servizi Sociali Alta Valdelsa.

Il programma prevede oltre all'aspetto culinario anche quello politico con i dibattiti legati alle elezioni regionali di domenica 20 settembre. Sono state organizzate 4 serate incentrate su temi di interesse nazionale e appunto, regionale.

Giovedì 16 sarà presente l’Onorevole Rosa Maria Di Giorgni per parlare delle sfide attinenti al mondo della scuola, Venerdì 17 sarà la volta del candidato di centrosinistra alla Presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani insieme al nostro Consigliere regionale Simone Bezzini, Giovedì 23 luglio con l’iniziativa sugli scenari economici e sociali post pandemia con l’Onorevole.Pier Carlo Padoan e con la collega Susanna Cenni. Sono in fase di definizione altre iniziative che coinvolgano Sindaci della zona ed altre personalità di rilievo.

L'iniziativa presa dal Pd locale di organizzare la festa nonostante le norme anti contagio è un segnale di ripresa e di vicinanza alla cittadinanza e ai propri iscritti, offrendo loro una possibilità di svago.

Anche il partito di Rifondazione Comunista ha in programma la propria festa presso l'area di Montemorli nello stesso periodo, dando vita d una sfida culinaria e politica, ma con l'intento comune di offrire serate di relax al tutti.

In questa strana estate dove molti eventi sono stati cancellati, timidamente tutti i paesi del circondario stanno programmando o hanno già annunciato eventi un po' ridimensionati, ma comunque importanti per riattivare quella socialità che il contenimento del virus aveva fortemente limitato.