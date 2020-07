Giani a Poggibonsi per la Toscana del futuro

Ieri sera l'incontro alla festa dell'Unità. “Sanità, lavoro e infrastrutture per la regione di domani”

POGGIBONSI — La presenza ieri sera del candidato Pd Eugenio Giani alla presidenza della Regione in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre ha acceso ufficialmente la campagna elettorale in Valdelsa.

La presenza del candidato del centrosinistra aveva l'obbiettivo di far conoscere i vari punti del suo programma elettorale sia nell'ambito regionale che in quello locale, con le azioni rivolte alla zona.

I tre pilastri della sua campagna per il voto sono: sanità, lavoro e infrastrutture, tre aspetti che lo stesso Giani definisce fondamentali per la Toscana. La pandemia, continua, ha evidenziato come la cura delle salute sia primaria per una società che funziona e la sanità regionale ha retto nel momento più critico, per questo dovrà essere migliorata e implementata.

L'altro aspetto colpito dal virus è sicuramente il lavoro, la crisi economica in atto sarà ancora più dura nei prossimi mesi. Per contenerla il candidato del centro sinistra propone di assegnare i fondi direttamente alle imprese per non perdere il know how che contraddistingue la regione in Italia e nel mondo. L'ultimo aspetto sono le infrastrutture da rinnovare totalmente: autopalio, la Sr429 e le direttrici di collegamento tra l'entroterra e la costa.

Giani vede una Toscana a colori per il futuro: “Verde, che rappresenta l'agricoltura, un eccellenza regionale; il rosa mette in evidenza il potenziale femminile, blu è associato alla bellezza del mare, delle montagna e dell'arte, rosso rappresenta la passione e il lavoro, il bianco l'opera del volontariato e delle associazioni”

Simone Bezzini e David Bussagli hanno illustrato successivamente le priorità del territorio: nuovo pronto soccorso, sostegno alle aziende locali, infrastrutture attese da anni, come la variante di Staggia, una ferrovia più moderna e la difesa idrogeologica del fiume Elsa nei Comuni Poggibonsi, San Gimignano e Barberino Tavarnelle.

L'incontro si è concluso con i saluti e i ringraziamenti con la promessa di intervenire soprattutto a sostegno delle persone, famiglie e imprese che hanno subito un duro colpo in seguito alla crisi del Covid e che adesso stentano a ripartire.

Con l'incontro di ieri la campagna elettorale per le elezioni regionali è entrata nel vivo, un dibattito avvincente che non sarà certo senza sorprese, come ogni sfida politica che si rispetti.