A Sanremo un ricordo del 2016

Ferilli senza freni: «Contenta per auditel, poi stasera non si farà un c.... ma vabbè»

La serata delle cover ha visto la partecipazione di Rita Marcotulli, che si esibì proprio a Monteriggioni

MONTERIGGIONI — Una serata di ricordi per i cittadini di Monteriggioni.

Infatti il 4 febbraio, ad esibirsi sul palco dell'Ariston, c'è stata Rita Marcotulli.

"A Monteriggioni abbiamo avuto la fortuna di ascoltarla nel 2016" - ha commentato l'ex sindaco Raffaella Senesi, ricordando una serata all'insegna della musica jazz, avvenuta in Castello.

La musicista si è esibita nella quarta serata dedicata alle cover, in un duetto con Yuman, portando la celebre My Way.

Rita Marcotulli è nata a Roma, è figlia di un tecnico del suono che ha collaborato, tra gli altri, con Nino Rota ed Ennio Morricone.

Diplomata in musica classica al Conservatorio di Santa Cecilia, alla fine degli anni ’80 si trasferisce in Svezia, per tornare e approdare al Festival di Sanremo nel 1996, dove accompagna Pat Metheny.

Rita Marcotulli ha ottenuti successo anche al cinema, realizzando la colonna sonora del film Basilicata coast to coast, per cui ha vinto nel 2010 sia il Ciak d’oro che il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora, e poi l’anno successivo il David di Donatello per il miglior musicista, diventando la prima donna in assoluto a ricevere questo premio.

Il suo ritorno a Sanremo ha destato l'attenzione e l'emozione di molti, tra i quali proprio quelli dei cittadini di Monteriggioni e di tutta la Valdelsa.