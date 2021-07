Abbadia Isola al centro del Consiglio comunale

Voghera, nel video Youns colpisce l'assessore, ma non si vede l'arma

Dal 5G alle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Il parlamentino di Monteriggioni torna a riunirsi il 26 luglio

MONTERIGGIONI — Il Consiglio Comunale di Monteriggioni è stato convocato per il giorno 26 luglio alle ore 18,15 presso il Complesso Monumentale di Abbadia Isola.

Tra i punti all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata da Raffaella Senesi in merito alla posizione presa dal Sindaco e Giunta in relazione alla delibera ATO Toscana Sud “Determinazione dei PEF Arera 2021 per singolo Comune” e all'installazione antenne 5G.

Ma anche la mozione di proposta, sempre dal gruppo civico della Senesi, per " l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche”.

Una variazione importante sarà discussa in merito al Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, così pure al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 e per il conferimento incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2021.

Attenzione sarà rivolta anche per la revisione del Regolamento per l’applicazione del tributo su Rifiuti (Tari) e il relativo piano finanziario.

Il tutto per un Consiglio per il quale si preannuncia una discussione lunga.