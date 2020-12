Gli eventi di Natale sono in streaming

Una serie di appuntamenti on-line per sopperire al distanziamento sociale, con Monteriggioni sotto l'Albero, visibile su YouTube e su Facebook

MONTERIGGIONI — Il Natale non si ferma a Monteriggioni, dove sono in programma eventi e iniziative per accogliere le feste come da tradizione, pur nel rispetto delle norme anti-contagio.

Arriva, infatti, "Monteriggioni sotto l'albero": da martedì 8 dicembre a venerdì 18, il complesso monumentale di Abbadia Isola ospiterà degli eventi che saranno trasmessi sul canale YouTube "Monteriggioni Cultura", nonchè sulla pagina Facebook "Monteriggioni Turismo".

Un'iniziativa resa possibile dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Monteriggioni AD1213.

Per l'Immacolata, lo streaming delle 21 prevede "Morricone and Friends, ottoni e percussioni dell'Ort", mentre dal 9 all'11 sarà possibile vedere "Il pianeta degli alberi di Natale". Venerdì 18, invece, sarà la volta di "In Chiostro, le origini del Natale"

Una serie di eventi sul web, per allietare, anche a distanza, le festività ai cittadini.