Partita la sostituzione dei cassonetti

Sei Toscana informa che presto tutte le postazioni del Comune saranno munite di accesso controllato, utilizzabile solo tramite l'apposita Card

MONTERIGGIONI — A Monteriggioni ripartono gli interventi in favore dell'ambiente.

Trattasi adesso della sostituzione dei cassonetti, operazione al termine della quale tutte le postazioni saranno munite di accesso controllato, rendendo necessario, per l’apertura dei contenitori, l'utilizzo della 6Card.

Il cambio dei cassonetti è in corso da parte del gestore Sei Toscana e procederà in due fasi: la prima vedrà la sostituzione delle postazioni per i rifiuti indifferenziati dotati di calotta con nuovi contenitori, sempre ad accesso controllato, ma privi dell’attuale sistema di contenimento volumetrico.

La seconda fase porterà alla sostituzione completa delle postazioni dove ci sono ancora i tradizionali cassonetti aperti e sarà possibile ricevere info utili dagli eco-informatori incaricati da Sei Toscana e presenti presso le postazioni.

Un altro passo verso la modernizzazione del conferimento rifiuti, ricordando che ogni passo per il rispetto ambientale è una conquista per tutti.