Raccolti ben 600 chilogrammi di rifiuti

Grande successo per il lavoro dei volontari di Plastic Free a Monteriggioni

MONTERIGGIONI — Nel corso della giornata del 12 Febbraio durante l’evento organizzato da Plastic Free Odv Onlus, con il patrocinio del Comune di Monteriggioni, sono stati raccolti oltre 600 Kg di rifiuti abbandonati.

L’ultimo, ma non il primo degli appuntamenti organizzati per la raccolta di plastica e spazzatura abbandonata sul territorio.

"È stato già possibile verificare – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Diana Nisi – quanto iniziative di questa tipologia siano fondamentali per la cura del nostro territorio, ma anche per poter lanciare un messaggio. Ognuno può fare la sua parte per rendere migliore l'ambiente in cui viviamo, per questo vorrei invitare tutti a partecipare alle prossime iniziative di sensibilizzazione".

Il messaggio lanciato, quindi, è quello di sensibilizzare circa la battagliata contro l’abbandono dei rifiuti.

Plastic Free Odv Onlus è una delle realtà che collabora con il Comune per attività di questa tipologia. Un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.

Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.

Dall'amministrazione arriva intanto una rassicurazione: "saranno ancora molte le iniziative volte a perseguire la strada dell’educazione al rispetto e cura dell’ambiente".