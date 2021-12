Una giornata "plastic free"

In azione i volontari per ripulire da sporcizia e soprattutto dalla plastica le aree pubbliche

MONTERIGGIONI — Un vero e proprio appuntamento dedicato alla raccolta di plastica e spazzatura, ma anche alla sensibilizzazione, nel Comune di Monteriggioni.

Promosso da Plastic Free Odv Onlus, ha letteralmente ripulito un importante area pubblica, liberandola dalla sporcizia, ma soprattutto dalle plastiche, che tanto nuocciono alla Natura.

“Questa iniziativa è la dimostrazione di un’ottima collaborazione tra il Comune e Plastic Free Odv Onlus - ha dichiarato l'assessore Nisi - A nome dell’Amministrazione vorrei ringraziare tutti i volontari ed i cittadini, che si sono impegnati in questa importante giornata. Una pubblica amministrazione al fianco di attività di questo tipo è il segno di una comunità non solo che si impegna in azioni concrete, ma che sensibilizza ed educa al rispetto ed alla cura della cosa pubblica”.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.