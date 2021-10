Una sfilata in memoria dello storico Castellano

Domani, domenica 10 ottobre tutta Monteriggioni ricorda Giovanni Tirinnanzi. Cerimonia organizzata dall'associazione Agresto e dal Comune

MONTERIGGIONI — Domenica 10 ottobre ore 12 l'associazione Agresto di Monteriggioni ricorderà il suo grande Castellano Giovanni Tirinnanzi con una sfilata storica al Castello ed un saluto nella Chiesa del Castello.

"La nostra associazione – ha affermato Eraldo Ammannati – compie 25 anni questo anno purtroppo in luglio è venuto a mancare il nostro amato Castellano Giovanni Tirinnanzi che da lunghi 20 anni è sempre stato con noi, ci ha guidato in tantissime feste medievali in lungo e in largo per l'Italia, dalla Calabria alla Val d'Aosta sempre il primo arrivare e l'ultimo ad andare via grande uomo di cultura, e appassionato di storia ci ha insegnato a tutti noi ad amare il nostro Castello e la nostra bella Toscana, ha sempre voluto accanto a sé i suoi tamburini, le danzatrici, e gli armati del Leoni Bianchi, tutto il gruppo storico della gente di Monteriggioni si unirà domenica alle ore 12 in piazza e nella Chiesa del Castello per un ultimo saluto".

"Abbiamo aderito fin da subito – afferma il sindaco Andrea Frosini – alla proposta di commemorare il nostro concittadino Giovanni Tirinnanzi. Era una persona molto conosciuta ed impegnata nella comunità di Monteriggioni. Giovanni ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Associazione Auser ed era da tempo una colonna portante dell'Associazione Culturale Agresto. Il nostro castellano così noto per il ruolo che impersonava nelle rappresentazioni storiche e nei giorni della festa medievale, con grande passione e conoscenza, ha lasciato un vuoto in tutti noi."