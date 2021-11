Una legge per la Francigena

Monsignor Viganò sul Covid: «Ci hanno ingannato per anni», la replica di Vespa: «Che Dio lo perdoni»

Lo comunica il parlamentare Riccardo Nencini: "La Commissione Cultura del Senato sta studiando provvedimenti per i Cammini storici"

MONTERIGGIONI — Importanti novità per la Francigena.

Sono migliaia i pellegrini che ogni anno si immergono nel paesaggio della Valdelsa, cuore della Toscana, alla ricerca di solitudine, di spiritualità, e pure di benessere salutare.

Un tempo questo tipo di turismo costituiva una nicchia, invece oggi il turismo slow ed emozionale costituisce una vera alternativa a quello di massa.

La Toscana può vantare alcuni tra i camminamenti più suggestivi d'Europa, carichi di storia, arte ed identità culturale, tra questi spicca proprio la Francigena.

"Tuttavia una legge che li disciplini e che investa su di essi non c’era - ha scritto il senatore Riccardo Nencini - ci sarà tra qualche settimana. La Commissione Cultura del Senato, che presiedo, affronterà a giorni il disegno di legge che norma la materia: finanziamenti per la manutenzione, sgravi fiscali per le imprese su quei territori, organismi partecipativi, forme di tutela e controllo sugli itinerari, collaborazione tra comuni, regioni e stato."

Quindi a breve potrebbero esserci delle novità importanti per la valorizzazione del turismo slow, tramite una apposita legge che diventi "la strada maestra per promuovere il territorio e proteggerlo" - chiude Nencini.

I Comuni interessati dalla Francigena ringraziano.