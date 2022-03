Volontari in azione per l'Ucraina

Dalla Misericordia, alla Caritas, passando per l'Oratorio, un insieme di servizi per l'accoglienza e l'aiuto

MONTERIGGIONI — Anche sul sul territorio di Monteriggioni si stanno svolgendo varie tipologie di raccolte e supporti per la popolazione ucraina, tutte collegate ed unite anche dalla Caritas Diocesana.

Al fine di coordinare nel miglior modo possibile queste importanti attività ed iniziative, l’Amministrazione comunale si è messa a disposizione per comunicare ed informare circa le varie iniziative in corso.

Nell’occasione l’Amministrazione comunale vuole "esprimere piena collaborazione e soddisfazione nei confronti dei volontari, che attraverso il loro servizio si rendono sempre disponibili nei confronti dei più fragili".

Le iniziative sono molte; da parte della Confraternita della Misericordia di Castellina Scalo è stata richiesta la possibilità di avere materiale medico (garze, cerotti, etc), prodotti per l’igiene personale e casalinga, alimenti a lunga conservazione (in particolar modo per neonati), abbigliamento in buone condizioni con prevalenza di materiale termico. Il 3 ed il 4 marzo dalle 17.00 alle 20.00, presso la sede di Via Grandi, 7.

L'Oratorio di Belverde richiede alimenti per la prima infanzia, farmaci di prima necessità e necessario per medicazioni, coperte e sacchi a pelo e prodotti per l’igiene. Fino a sabato 5 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Il Servizio per la cura pastorale dei migranti per la Diocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino si rende disponibile per le pratiche di richiesta di permesso di soggiorno, contattando direttamente Don Doriano Carraro. Richiesto materiale sanitario, indumenti termici e alimenti a lunga conservazione (con particolare riferimento a alimenti per neonati). Tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.00 fino a data da destinarsi a Castellina Scalo in Via Italia, 48.

Un insieme di supporti che sono destinati ad aumentare, e che confermano il buon cuore della comunità di Monteriggioni.