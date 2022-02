​Torna "Clic! Cose che accadono a teatro"

Draghi in conferenza stampa: «Tanti mi candidano per posti in giro per il mondo, ma io un lavoro me lo trovo da solo»

Una nuova serie di appuntamenti che partono da domenica 13 febbraio per poi proseguire nei mesi successivi

POGGIBONSI — Ripartono i momenti culturali al Politeama di Poggibonsi. La rassegna “Clic! Cose che accadono a teatro" Discipline (s), riprende dopo la sosta natalizia con nuovi ed interessanti momenti di cultura approfondimento e musica.

Il primo di questi sarà con Vanni Santoni che presenta il suo nuovo romanzo "La Verità su tutto", Dialogano con l'autore Stefano Solventi, Elisa Tozzetti. Un romanzo ambizioso, intriso di ironia e divertimento narrativo: vitalità letteraria allo stato puro. Ingresso libero domenica 13 febbraio 17,45 sala Set del teatro Politeama.

L'appuntamento successivo sarà a marzo stavolta con la musica di Peppe Voltarelli, che presenta "Planetario" un recital di canzoni. Si tratta di uno spettacolo di teatro-canzone scritto ed interpretato dal cantante che, attraverso una selezione di cantautori di tutto il mondo tradotti in italiano, costruisce una personale e ironica teoria della canzone densa di aneddoti e riferimenti storici. Si tratta di un “one man show” con chitarra, fisarmonica e pianoforte di brani che sono diventati nel tempo dei veri e propri capisaldi del canzoniere di autori come Bob Dylan, Jacques Brel, Leo Ferrè, Joaquin Sabina, Vladimir Vysotsky e Luis Eduardo Aute.

Appuntamento il 18 marzo alle ore 21,30 con Planetario, l’ultimo lavoro del cantautore calabrese: un disco-libro che vede la partecipazione di grandi nomi della canzone internazionale come Silvio Rodriguez, Joan Manuel Serrat, Joan Isaac, Adriana Varela e Amancio Prada. Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni scrittore e attore. Attivo dal 1994 come fondatore voce e leader de "Il Parto delle nuvole pesanti", band di culto del new folk italiano. Da solista ha pubblicato cinque album in studio nove live e quattro colonne sonore.

Ingresso 10 euro intero, 8 euro ridotto Soci associazione La Scintilla. Biglietti in prevendita presso le casse del teatro in orario cinema e sul sito del teatro Politeama. Questi 2 primi appuntamenti fanno da apripista a molti altri eventi che torneranno in scena nelle prossime settimane e fanno parte del ricco cartellone in programma per tutta la stagione, che ci accompagneranno fino a primavera inoltrata.