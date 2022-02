Domenica open day vaccinale per i bambini

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Appuntamento al centro della Fabbrichina dalle ore 14,30 alle ore 19,30 ad ingresso libero quindi senza prenotazione

POGGIBONSI — Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione pediatrica anti Covid promossa dalla Regione. La Asl Toscana sud est organizza per i prossimi fine settimana degli appuntamenti dedicati ai bambini di fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

I primi open day saranno domenica 20 febbraio in provincia di Arezzo a Castiglion Fiorentino la mattina, dalle ore 8 alle ore 14 presso la Casa della Salute in via della Madonna del Rivaio e a Colle Val D'Elsa, nel pomeriggio dalle 14,30 alle 19,30, al centro vaccinale della Fabbrichina.

A disposizione delle famiglie saranno presenti i pediatri per consulenze o informazioni.

L’accesso per i bambini sarà libero, dovranno però essere accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con la delega dell’altro, e potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid senza prenotazione sul portale regionale.

Prosegue la campagna di protezione nei confronti dei bambini, ancora la categoria più soggetta a infettarsi in questa fase, nonostante il calo sensibile del contagio generale.