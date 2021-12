Il concerto di Natale con "Clara Harmonia"

Proseguono gli appuntamenti promossi dalla Proloco Poggibonsi in questo periodo di festività natalizie. Appuntamento a san Lucchese alle 21,15

POGGIBONSI — Proseguono gli appuntamenti natalizi per allietare l'avvicinarsi del Natale alla cittadinanza. Oltre alla casina di Babbo Natale e al grande albero di Natale acceso in largo Gramsci, sabato 18 dicembre si svolgerà il tradizionale concerto di Natale in collaborazione con Clara Harmonia.

Lo spettacolo musicale, diretto da Tanja Kustrin, avrà luogo presso la basilica di San Lucchese alle 21,15. accesso possibile con green pass. Un appuntamento per celebrare in musica l'avvento delle Feste attraverso un repertorio vario dalla musica classica ai motivi natalizi più gettonati.

La città prosegue con gli eventi per animare il centro e le vie dello shopping, pervase dall'atmosfera natalizia grazie alle luminarie e agli addobbi che sono stati installati la scorsa settimana.