Covid, 29 nuovi casi nella vallata

Contagi in lieve diminuzione. Ospedali in calo diffuso in tutta l'Asl sud est. Sono 45 i guariti delle ultime ore

POGGIBONSI — Sono in lieve diminuzione i nuovi casi positivi sul territorio: si è passati dai 39 di ieri ai 29 di oggi. Calano anche i ricoveri.

Ecco i casi suddivisi per Comune: Colle Valdelsa ne segna 9, Poggibonsi 7, San Gimignano 4 come Monteriggioni, Sovicille 3, Barberino Tavarnelle 2.

Oggi sono stati effettuati 922 tamponi. I guariti sono 45.

I positivi in provincia di Siena sono 1.448, le persone in quarantena 1.567.

Calano i ricoverati: ad Arezzo sono 95, di cui 18 in terapia intensiva. A Grosseto sono 29, e di questi, 18 in terapia intensiva. A Siena sono 129 i pazienti in cura e di questi, 16 si trovano in terapia intensiva.

Ancora in calo i positivi in Toscana. Clicca qui per vedere Il dato regionale di oggi