Covid, 16 contagi tra cui due bambini

In provincia di Siena 31 casi. Più della metà dei positivi in Valdelsa. Molti sono giovani e ragazzi. L'Asl centro segnala due casi anche a Barberino

POGGIBONSI — Colle Val d'Elsa, bambina di 9 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, donna di 21 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, uomo di 31 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, donna di 30 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, donna di 32 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso donna di 52 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Monteriggioni, uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatico.

Poggibonsi donna 53 anni già in isolamento domiciliare, ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, donna di 18 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, donna di 18 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, donna di 21 anni già in isolamento domiciliare contatto di caso, studente,

San Gimignano, Uomo di 25 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

L'Asl centro segnala due donne positive a Barberino Tavarnelle, di 39 e 18 anni

Vi sono inoltre ad Arezzo 42 persone, a Siena 3 persone e a Grosseto 1 persona che sono risultate debolmente positive ad un primo tampone e sono in attesa del secondo tampone per un’eventuale conferma. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 35 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.240 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.365 a domicilio, 8 presso le strutture di cure intermedie e 18 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 11 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 35 presso le Malattie infettive, e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.722 tamponi.