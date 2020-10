Covid, 15 nuovi casi in Valdelsa

Continua il trend dei contagi nei comuni a nord di Siena. Il totale provinciale oggi raggiunge le 33 unità

POGGIBONSI — La giornata di oggi non si discosta dal trend di questa settimana, la provincia di Siena vede 33 contagi sul suo territorio.

La Valdelsa segnala 15 casi di Covid all'interno dei suoi comuni. Di seguito l'elenco nel dettaglio

Casole d'Elsa, ragazzo di 10 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Colle Valdelsa, donna di 33 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, donna di 36 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatica, uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, donna di 67 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso

Poggibonsi, uomo di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico, uomo di 41 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso, uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, donna di 71 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, uomo di 72 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, ragazzo di 17 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Sovicille, ragazzo di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico, ragazzo di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico, donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica, uomo di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Il Sindaco di San Gimignano Marrucci segnala un caso anche nel suo comune, che però non è inserito nell'elenco perché individuato nel pomeriggio di oggi. Tale positività verrà inserita nel bollettino di domani.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 37 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Si comunica inoltre il decesso di un uomo di 97 anni ricoverato ad Arezzo con quadro clinico estremamente complesso. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.096 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.270 a domicilio e 19 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 35 presso le Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.927 tamponi.