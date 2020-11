Covid, calano i casi in Valdelsa

Sono 29 i nuovi positivi. Anche il capoluogo dimezza i contagiati. La più piccola è una neonata e il più anziano un 80enne

POGGIBONSI — Nella giornata odierna si segnalano 29 positività in Valdelsa si segnala una lieve discesa rispetto ai giorni precedenti, soprattutto a Poggibonsi dove oggi si segnalano 8 casi, ieri erano il doppio.

La contagiata più giovane ha pochi mesi mentre quello più anziano ha 80 anni e si trovano rispettivamente a Monteriggioni e nel capoluogo.

Presso l'area Covid di Siena le persone provenienti da questa zona sono 21, più un paziente proveniente da Barberino Tavarnelle.

Questi i casi di oggi nell' Asl centro: 7 casi Barberino Tavarnelle. Nell'Asl sud est invece si segnalano 8 casi a Poggibonsi, 7 Monteriggioni, 3 a Colle Valdelsa, 2 a San Gimignano e infine 1 a Sovicille.

Casole d'Elsa

Donna di 46 anni isolamento domiciliare

Colle Di Val D'Elsa:

Donna di 27 anni isolamento domiciliare

Donna di 60 anni isolamento domiciliare

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare

Monteriggioni:

Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 40 anni isolamento domiciliare

Bambina di 0 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 35 anni isolamento domiciliare

Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

Donna di 54 anni isolamento domiciliare

Donna di 55 anni isolamento domiciliare

Poggibonsi:

Donna di 31 anni isolamento domiciliare

Uomo di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 19 anni isolamento domiciliare

Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

Donna di 46 anni isolamento domiciliare

Donna di 80 anni isolamento domiciliare



San Gimignano:

Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Sovicille:

Donna di 32 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato per il momento, 110 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 8.864 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.I positivi in carico sono 5.211 a domicilio, 34 presso le strutture di Cure Intermedie e 43 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 43 ricoverati presso le Malattie infettive e 13 presso la terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 109 presso le malattie infettive, 20 presso la terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo e 6 presso quello di Nottola. Alle Scotte di Siena ci sono 80 persone in area Covd di cui 10 in terapia intensiva. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.102 tamponi.