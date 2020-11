Covid, altri 25 positivi in Valdelsa

In provincia di Siena 67 nuovi contagiati. Ancora un picco di casi a Poggibonsi

POGGIBONSI — La curva dei contagi resta stazionaria in Valdelsa. Sono 25 i casi odierni. Il numero, comunque, non tiene conto di Barberino-Tavarnelle in quanto la Asl centro ha riscontrato problemi tecnici nel sistema informatico e non ha fornito i dati aggiornati.

In provincia di Siena si segnalano 67 casi e all'ospedale delle Scotte dopo il lieve calo di ieri oggi ci sono 70 casi in area Covid di cui 9 in terapia intensiva.

Nello specifico tra i comuni valdelsani Poggibonsi mantiene il suo ormai consolidato primato giornaliero con 15 casi, Colle ne ha 5, Casole d'Elsa 2 così come Sovicille, 1 a Monteriggioni. Totale 25.

Un 12 enne di Colle Valdelsa è il più giovane, una donna di 86 la più anziana tra i positivi.

Casole D'Elsa: uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 32 anni isolamento domiciliare.

Colle Di Val D'Elsa: ragazzo di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 33 anni isolamento domiciliare, uomo di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 56 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Monteriggioni: donna di 23 anni isolamento domiciliare.

Poggibonsi: donna di 29 anni isolamento domiciliare, uomo di 34 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 78 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 81 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 83 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 86 anni isolamento domiciliare, ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico, donna di 37 anni isolamento domiciliare, sintomatico, donna di 47 anni isolamento domiciliare, uomo di 58 anni isolamento domiciliare, sintomatico, uomo di 60 anni isolamento domiciliare, uomo di 77 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico.

Sovicille: donna di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 80 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 7826 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 4.864 a domicilio, 44 presso le strutture di Cure Intermedie e 36 presso l'albergo sanitario. Ci sono 38 ricoverati presso le Malattie infettive e 13 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 101 presso le Malattie infettive e 21 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. A Siena 70 pazienti ricoverati in area Covid di cui 9 in terapia intensiva.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3673 tamponi.