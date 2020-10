Esplodono i casi in Valdelsa, ancora tanti giovani

Sono 47 i contagiati e 85 in provincia di Siena. La fascia d'età da 20 a 30 ancora la più numerosa seguita da quella 30-50. Solo 2 over 70

POGGIBONSI — Giornata dei record oggi in Toscana dove si sono toccati più di 2700 casi positivi, ma ci sono stati 17800 tamponi, quindi come ormai appurato e chiaro i due valori sono collegati.

In provincia di Siena i casi sono 85, anche qui un record giornaliero assoluto, l'ospedale delle Scotte ha visto un rapido aumento dei casi Covid, 70 di cui 8 in terapia intensiva.

In Valdelsa si segnalano 47 positivi, il numero elevato è dato dia molti tamponi, il trend resta quello dei giorni precedenti, tanti giovani e molti meno anziani, il più piccolo ad aver contratto il virus è un bebè di pochi mesi a Poggibonsi, ci sono anche 3 bambini segnalati a Monteriggioni, la persona più anziana è un 75enne sempre nel capoluogo.

Il comune di Poggibonsi ha oggi 15 casi, 10 sono a Barberino Tavarnelle, Colle Valdelsa, Monteriggioni e San Gimignano tutti a 6 e infine Casole con 4. Il totale è quindi 47.

Casole D'Elsa: uomo di 54 anni isolamento domiciliare, uomo di 73 anni isolamento domiciliare, donna di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Colle Di Val D'Elsa: uomo di 22 anni isolamento domiciliare, uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 24 anni isolamento domiciliare, uomo di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 63 anni isolamento domiciliare.

Monteriggioni: bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 35 anni isolamento domiciliare, uomo di 36 anni isolamento domiciliare, donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Poggibonsi: bambina di 0 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, bambino di 3 anni isolamento domiciliare, ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 23 anni isolamento domiciliare, uomo di 27 anni isolamento domiciliare, uomo di 27 anni isolamento domiciliare, uomo di 32 anni isolamento domiciliare, donna di 33 anni isolamento domiciliare, uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 45 anni isolamento domiciliare, donna di 47 anni isolamento domiciliare, uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 75 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 62 anni isolamento domiciliare.

San Gimignano: uomo di 21 anni isolamento domiciliare, donna di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 43 anni isolamento domiciliare.

Asl centro: Barberino Tavarnelle 8 casi.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 260 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 7.347 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 3.983 a domicilio, 31 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l'albergo sanitario. Ci sono 27 ricoverati presso le Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 82 presso le Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. Siena ha 70 casi nel reparto Covid di cui 8 in terapia intensiva. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.387 tamponi