Poggibonsi salgono ancora i casi in città, oggi 17

Ci sono 59 casi provincia di Siena, 34 in Valdelsa. Il Comune capoluogo anche oggi ha il numero di positivi più elevato di tutti

POGGIBONSI — Andamento stazionario oggi in provincia di Siena con 59 casi, mentre si segnala un aumento dei casi in Valdelsa, Poggibonsi raggiunge il poco ragguardevole primato di 17 casi, Barberino Tavarnelle con 9, Colle con 4, Casole 2, Monteriggioni e San Gimignano 1 a testa. Il numero complessivo è quindi 34 contagi.

La più giovane ad aver ricevuto la notizia del tampone positivo è una bambina di 6 anni e il più anziano un uomo di 84 entrambi residenti nel capoluogo che in questa seconda ondata si sta rivelando essere il comune più colpito.

Casole D'Elsa: donna di 54 anni isolamento domiciliare, sintomatico, uomo di 23 anni isolamento domiciliare.

Colle Di Val D'Elsa: ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, Uomo di 61 anni isolamento domiciliare, uomo di 61 anni Ricovero extra-Usl, contatto di caso.

Monteriggioni: uomo di 55 anni isolamento domiciliare.

Poggibonsi: Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 37 anni isolamento domiciliare, uomo di 39 anni isolamento domiciliare, sintomatico, donna di 43 anni isolamento domiciliare, donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 46 anni isolamento domiciliare, uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, donna di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, donna di 72 anni isolamento domiciliare, uomo di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico, donna di 53 anni Ricovero Extra-Usl.

San Gimignano: Uomo di 45 anni Isolamento domiciliare.

Asl centro: Barberino Tavarnelle 9 casi

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento,16 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 6.648 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 3.372 a domicilio, 26 presso le strutture di Cure Intermedie e 29 presso l'albergo sanitario. Ci sono 25 ricoverati presso le Malattie infettive e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 76 presso le Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. A Siena ci sono 50 pazienti ricoverati nell'area Covid di cui 3 in terapia intensiva. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3.826 tamponi.