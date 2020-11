Covid, tornano a salire i casi in Valdelsa

Zuccatelli, quando il nuovo commissario in Calabria diceva: «Le mascherine non servono a un c...»

Sono 38 i positivi odierni. Ancora tanti contagiati a Poggibonsi. Il virus non dà tregua nemmeno a Casole e Colle

POGGIBONSI — Giornata che vede un rimbalzo come si dice in gergo economico, quando si ha un valore di crescita brusco dopo una fase di calo Sono 38 i casi di coronavirus in Valdelsa, mentre nei giorni scorsi erano scesi di molte unità. Come ieri tutti i Comuni della zona sono inclusi nella lista.

Oggi Poggibonsi torna a guidare questa poco lusinghiera classifica con 14 positivi tornando sui valori d'inizio settimana, Casole e Colle 5, Monteriggioni e Barberino Tavarnelle 4, Radicondoli 3, Sovicille 2, San Gimiganano 1

Nel capoluogo tre bambini con meno di 3 anni sono i più giovani contagiati, quello più anziano ne ha 77, mantenendo l'età delle persone colpite relativamente bassa.

Asl centro: Barberino Tavarnelle 4 casi

Casole D'Elsa

donna 15 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso.

uomo 17 anni, uomo Isolamento Domiciliare8.

donna 60 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso9.

uomo 66 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

donna 38 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

Colle Di Val D'Elsa

uomo 26 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso.

donna 36 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso.

donna 37 anni, donna Isolamento Domiciliare

donna 41 anni, uomo Isolamento Domiciliare

donna 46 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Monteriggioni

donna 21 anni, Isolamento Domiciliare

donna 28 anni, Isolamento Domiciliare.

donna 43 anni, Isolamento Domiciliare.

uomo 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Poggibonsi

bambino 1 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

bambino 2 anni Isolamento Domiciliare contatto di caso

bambino 2 anni Isolamento Domiciliare contatto di caso.

uomo 26 anni, Isolamento Domiciliare

.uomo 29 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

donna 31 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso.

uomo 32 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

donna 40 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

donna 45 anni, Isolamento Domiciliare

donna 46 anni, Isolamento Domiciliare

uomo 50 anni, Isolamento Domiciliare

uomo 53 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

uomo 60 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

donna 77 anni Isolamento Domiciliare contatto di caso.

Radicondoli

donna 16 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

donna 50 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

uomo 57 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

San Gimignano

27 anni, donna Isolamento Domiciliare

Sovicille

uomo 39 anni, Isolamento Domiciliare contatto di caso

uomo 67 anni, Isolamento Domiciliare99.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Al momento nella Asl Toscana sud est 9.196 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi sono 5.902 a domicilio, 47 presso le strutture di Cure Intermedie e 35 presso l'albergo sanitario. Ci sono 48 ricoverati presso le Malattie infettive e 11 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 110 presso le Malattie infettive e 21 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo, 6 in Terapia intensiva dell'ospedale di Nottola. L' Azienda ospedaliera a Siena segnala 83 pazienti in area Covid di cui 11 terapie intensive.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.676 tamponi.