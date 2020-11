Meno casi di Covid ma tutti giovani

Oggi 23 positivi. Per la prima volta è il territorio di Barberino Tavarnelle ad averne più. Bassa l'età dei contagi: il più vecchio ha 44 anni

POGGIBONSI — Giornata che vede un leggero calo di contagi in Valdelsa. Barberino Tavarnelle è il comune con più casi, 9, seguito da Poggibonsi con 8 e Colle con 4; infine Monteriggioni e San Gimignano con 1 caso a testa. Il totale dei casi è 23.

Il positivo più giovane è un ragazzino di 5 anni, mentre quello più anziano ha solo 44 anni, entrambi del capoluogo, segnando una media molto bassa per la zona.

Il sindaco di San Gimignano annuncia 6 guarigioni nel suo comune: sembra il segno di un rallentamento dell'epidemia. Questo dato si evidenzia anche dalla diminuzione dei contagi in tutto il circondario.

Colle Di Val D'Elsa:

Donna di 33 anni isolamento domiciliare

Uomo di 34 anni isolamento domiciliare

Uomo di 35 anni isolamento domiciliare

Donna di 33 anni isolamento domiciliare

Monteriggioni:

Donna di 20 anni isolamento domiciliare

Poggibonsi:

Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

Bambino di 5 anni isolamento domiciliare

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

Uomo di 20 anni isolamento domiciliare

Donna di 26 anni isolamento domiciliare

Donna di 33 anni isolamento domiciliare

San Gimignano:

Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare



Il Dipartimento di Prevenzione, in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena, ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

L'attività ha evidenziato per il momento 114 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 9.346 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 5.400 a domicilio, 37 nelle strutture di Cure Intermedie e 43 nell'albergo sanitario.

Ci sono 47 ricoverati presso le Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 112 presso le Malattie infettive e 20 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo, 6 in Terapia intensiva a Nottola. Nell'Azienda Ospedaliera senese ci sono 79 persone in area Covid, di cui 11 in Terapia intensiva.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso 4.880 tamponi.