Covid, tutti i Comuni contagiati

Dopo un paio di giorni di rallentamento c'è stato un nuovo balzo in avanti. Oggi ci sono 32 postivi, prima volta sull'intera Valdelsa

POGGIBONSI — Risalgono i contagi in Valdelsa, oggi per la prima volta tutti i comuni sono stato colpiti dai casi.

Con i 32 casi odierni la zona vede una recrudescenza dopo due giorni di calo, un virus che non risparmia nessuno, la persona più anziana ha 94 anni di Colle Valdelsa, quella più giovane 6 anni a Sovicille.

Nell'Asl centro Barberino Tavarnelle ha 8 positivi, nell'Asl sud est Colle ne ha 10, Poggibonsi 5, Monteriggioni 3 come Sovicille, Casole, Radicondoli, San Gimignano tutti con un caso a testa.

Casole D'Elsa:

Donna di 32 anni isolamento domiciliare.

Colle Di Val D'Elsa:

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

Uomo di 51 anni isolamento domiciliare Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Uomo di 77 anni isolamento domiciliare

Donna di 79 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 94 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

Uomo di 59 anni isolamento domiciliare Donna di 60 anni isolamento domiciliare.

Monteriggioni:

Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 38 anni isolamento domiciliare Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Poggibonsi:

Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 93 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Radicondoli:

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

San Gimignano:

Uomo di 63 anni isolamento domiciliare.

Sovicille:

Bambino di 6 anni isolamento domiciliare

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Sono stati individuati,186 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 9.062 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 5.670 a domicilio, 45 presso le strutture di Cure Intermedie e 41 presso l'albergo sanitario. Ci sono 47 ricoverati presso le Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 117 presso le Malattie infettive, 19 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo 6 a Nottola. Presso l'Azienda ospedaliera senese alle Scotte ci sono 80 persone ricoverate in area Covid e 10 in terapia intensiva. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.657 tamponi.