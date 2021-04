Covid, rallenta la corsa dei contagi in Valdelsa

Sono 28 i positivi di oggi. Cala la pressione negli ospedali, anche se lentamente. Ci sono 76 guariti nel territorio provinciale

POGGIBONSI — Sembra frenare la diffusione del Coronavirus in Valdelsa. Anche se oggi ci sono 28 contagi (1 in più di ieri). Rispetto alla settimana scorsa l'andamento evidenzia un netto calo di positivi.

Nel dettaglio vediamo che a Colle Valdelsa ci sono altri 9 malati, Poggibonsi 8, Monteriggioni 4, Barberino-Tavarnelle 3, Sovicille 2, San Gimignano 2.

Sono 1.082 i tamponi eseguiti dalla Asl che ha anche dichiarato definitivamente guarite 76 persone.

La fascia d'età più colpita è quella dei 50 enni.

Scendono i ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 128 pazienti (2 in meno di ieri) e di questi, 22 si trovano in Rianimazione. C'è 1 degente in meno al "Misericordia" di Grosseto dove si contano 65 malati, compresi i 14 in Terapia Intensiva.

In miglioramento la situazione a "Le Scotte", dove ci sono complessivamente 132 ricoverati e di questi 17 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 1.464 i positivi in provincia di Siena mentre salgono a quota 2.549 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 183 contagiati e di questi, 86 sono residenti nell'Aretino, 69 nel Senese, 28 nel Grossetano.

