Covid, sono 13 i nuovi positivi in Valdelsa

I cinquantenni i più colpiti dal virus. Aumentano i ricoverati negli ospedali dell'Area Vasta. Oggi 4 decessi ad Arezzo e 1 a Grosseto.

POGGIBONSI — Una fase del contagio che va sulle montagne russe. Sono 13 i nuovi positivi in Valdelsa, ben 20 in meno rispetto al giorno precedente.

Entrando nel dettaglio vediamo che a Poggibonsi sono stati riscontrati altri 6 casi, Monteriggioni 4, Barberino Tavarnelle 2 e Colle Valdelsa 1.

Sono 937 i tamponi eseguiti dalla Asl che ha anche dichiarato definitivamente guarite 69 persone.

La fascia d'età più colpita è quella dei 50enni con 18 segnalazioni.

Giornata nefasta per quanto riguarda i decessi. All''ospedale aretino, tra ieri notte e oggi, sono morti 4 uomini con un'età di 80, 88, 90 e 94 anni. Al nosocomio di Grosseto, invece, è deceduto un uomo di 74 anni. Tutte queste persone sono morte a causa di complicazioni dovute al Coronavirus.

Preoccupa la situazione dei ricoveri. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 126 pazienti (1 in meno di ieri) e di questi 21 si trovano in "Rianimazione". Ci sono 5 nuovi degenti in più al "Misericordia" di Grosseto dove ci sono 85 malati compresi i 17 in "Terapia Intensiva".

Aumentano i pazienti anche a "Le Scotte" dove ci sono 112 ricoverati e di questi 18 si trovano in condizioni più gravi.

Attualmente sono 1.478 i positivi in provincia di Siena mentre salgono a quota 3.019 le persone costrette alla quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 134 contagiati e di questi 65 sono residenti nell'Aretino, 65 nel Senese, 62 nel Grossetano e 1 extra Usl.

La Toscana si prepara alla zona rossa della prossima settimana. Clicca qui per vedere il dato regionale di oggi.