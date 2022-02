Aperte le iscrizioni al trasporto scolastico

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

POGGIBONSI — Oggi, 1° febbraio, è possibile inviare le iscrizioni per il servizio di trasporto per le scuole dell’infanzia comunali, statali, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2022-2023. Le domande potranno essere presentate dai cittadini residenti nel Comune di Poggibonsi, fino al 28 febbraio ed esclusivamente tramite procedura on line collegandosi al sito dell’Amministrazione comunale

Per poter effettuare la domanda bisogna essere in possesso di Spid. Eventuali domande presentate dopo il termine potranno essere accolte solo se compatibili con le esigenze organizzative del servizio.

La domanda di trasporto scolastico per tutti coloro che ne dovranno usufruire, deve essere rinnovata, pena l'esclusione dal servizio. Un mezzo utile, quello del "bussino", per tante famiglie che per motivi di lavoro o per altre esigenze non possono portare direttamente i figli a scuola