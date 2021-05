Nuovo asfalto per la Provinciale

Nella zona industriale Foci la strada per San Gimignano sarà risistemata nel tratto tra le rotonde dalle Tre Vie a Terenzano

POGGIBONSI — Novità per la viabilità locale, sarà una settimana complicata per chi deve percorrere la strada da Poggibonsi a San Gimignano. Da domani 11 al 14 maggio si svolgeranno lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo il tracciato della ex Sp 1, nella zona industriale Foci, nel territorio del capoluogo.

In particolare i macchinari opereranno nel tratto compreso tra la rotonda di Terenzano e la rotonda in località Tre Vie. Per. consentire il cantiere saranno adottate modifiche alla viabilità con le seguenti modalità: dall'11 al 12 maggio chiusura al transito della corsia est, tra la rotonda di Terenzano e la rotonda di Orneto, con deviazione su via Trentino Alto Adige e strada vicinale dei Foci.

Il 13 e il 14 maggio sarà attivato in successione, in base all'avanzamento dei lavori, il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto tra la rotonda di Orneto e via Toscana. Successivamente lo stesso provvedimento sarà attuato nel tratto tra via Toscana e la rotonda delle Tre Vie con scambio di corsia segnalato sul posto. Un cantiere che porterà disagi e code per il traffico, ma permetterà nel giro di qualche giorno di sistemare un tratto di strada che chiedeva da tempo di essere rifatto.