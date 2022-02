Un nuovo modo per riciclare le bottiglie usate

Arriva al centro commerciale Valdelsa uno strumento per ridurre i rifiuti e far bene sia all'ambiente che alle tasche dei consumatori

POGGIBONSI — È stato inaugurato questa mattina a Poggibonsi, nel parcheggio Unicoop Firenze, l’ecocompattatore che potrà raccogliere le bottiglie in plastica. Ognuna di queste permette di ottenere punti che possono essere utilizzati per ottenere sconti nel Centro commerciale di Poggibonsi, 1 punto equivalente ad un centesimo.

"Attraverso gli ecocompattatori le bottiglie avranno una seconda vita: verranno riciclate e torneranno ad essere contenitori alimentari, secondo il procedimento “bottle to bottle” - fanno sapere da Unicoop Firenze - la loro installazione nei centri commerciali è un passo avanti per il rispetto dell’ambiente e arriva per rispondere alle esigenze di soci e clienti sempre più desiderosi di fare la propria parte per il Pianeta”.

Grande soddisfazione espressa anche dall'assessore all'ambiente del Comune Roberto Gambassi. "Tramite questo strumento Unicoop Firenze e la locale Sezione Soci daranno un importante contributo all’opera di avvicinamento dei cittadini e al loro coinvolgimento su temi ambientali che necessitano sempre dell’impegno di ciascuno di noi"

In prospettiva, Unicoop Firenze, attraverso queste nuove attrezzature che sono state installate gli altre che lo saranno presto, conta di raccogliere due milioni di bottiglie in un anno. In ogni punto vendita, infatti, si può arrivare fino a mille bottiglie al giorno. Tradotto in Co2 non immessa nell’ambiente, si parla di circa 25 tonnellate di Co2 risparmiate in un anno e di una diminuzione importante di rifiuti dispersi nell’ambiente.

Un progetto pilota virtuoso che potrebbe diffondersi su tutto il territorio, un sogno che grazie alle nuove sensibilità ambientali non è lontano da diventare realtà.