Boccata d'Arte per ripartire

Il borgo valdelsano è stato scelto per la rassegna realizzata dalla Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua

RADICONDOLI — E’ Radicondoli l’unico borgo in Toscana a far parte di Una Boccata d’Arte, il progetto di arte contemporanea che coinvolge l’intero territorio nazionale, realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Productions.

“E’ davvero un onore e una soddisfazione far parte di questa rete di piccoli borghi diffusi in tutta Italia che condividono l’obiettivo di unire l’architettura paesaggistica delle nostre realtà con l’arte contemporanea in un itinerario alla scoperta dell’Italia - fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli - Per ogni regione viene scelto un borgo o un paese. Questa è la seconda edizione del progetto. Lo scorso anno era stata scelta Volterra per la Toscana. E quest’anno ci siamo noi”.

Una Boccata d’Arte è un progetto diffuso in tutte le regioni italiane che promuove l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei borghi più belli ed evocativi d’Italia. I venti borghi selezionati ogni anno, diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua.

Per la realizzazione in loco a Radicondoli è stata scelta Adelita Husni-Bey (Milano, 1985). Artista e pedagoga influenzata dall’anarco-collettivismo, il teatro, la giurisprudenza e gli studi urbani, ha organizzato workshop, pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche, archivi e opere focalizzate sull'uso di modelli pedagogici non competitivi, attraverso i sistemi dell'arte contemporanea. Insegna al Copper Union di New York; nel 2017 rappresenta l'Italia alla 57. Biennale di Venezia. Tra le sue mostre più recenti: Maktspill, Bergen Kunsthall, 2020 e Chiron, New Museum, New York, 2019. Il suo collaboratore Elpis è Martina Marolda.