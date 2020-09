Residenza d'artista a Radicondoli

Il progetto “L'arte incontra la città” vedrà come protagonista Giuseppina Giordano. Incontri con gli abitanti per prendere "ispirazione"

RADICONDOLI — Artista indipendente, è la fondatrice di # 10 centesimi - Art at the Supermarket, The supportive art r-evolution, Giuseppina Giordano sarà ospite del Comune di Radicondoli nell'ambito del progetto “L'arte incontra la città” dal 12 al 18 ottobre.

L'artista abiterà a Radicondoli e Belforte al fine di creare un'opera per la comunità, infatti avrà l’occasione di incontrare cittadini, associazioni, artisti e artigiani del territorio per raccogliere via via stimoli provenienti dalla multiforme vita della realtà radicondolese e dal contatto con il tessuto locale. Incontrerà inoltre gli studenti di Radicondoli per creare con loro momenti di confronto e laboratori. In questo modo il progetto che nascerà avrà una sua essenza davvero partecipata e i cittadini potranno seguire la nascita e lo sviluppo del lavoro.

Durante la Fiera d'Estate di luglio, Giuseppina si è presentata ai cittadini con un video messaggio. Lo scorso 26 agosto è poi venuta per la prima volta a Radicondoli. Nei prossimi giorni ci saranno momenti di incontro per organizzare la settimana di residenza e tutti i cittadini e le associazioni saranno invitati.

Dialogando con tecniche artistiche tradizionali e più innovative, come la scultura e l’audio, lo storytelling, riesce a indagare l’identità del luogo che la ospita.

La Residenza d'artista fa parte del progetto 'Ritratti di città' Per una narrazione contemporanea dell’arte ambientale, selezionato dal Bando Toscanaincontemporanea2020, attuato per questa annualità dalla Regione Toscana tramite la Fondazione per le arti contemporanee in Toscana.

Un esperimento interessante che mette a confronto una piccola ma viva realtà culturale come quella di Radicondoli con l'estro e la capacità di reinterpretare i materiali di Giuseppina Giordano, incontro che darà cita ad una performace artistica a cui tutti i cittadini potranno partecipare-

Radicondoli si conferma un piccolo ma pulsante generatore di cultura, un esempio positivo per tutta la vallata.