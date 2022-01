Calcio, ripartono le valdelsane con due vittorie

Vittorie esterne per i giallorossi e i gialloblu, perde in casa il Lornano Badesse. E' ripreso oggi il campionato dopo due settimane di stop

POGGIBONSI — Il Covid sembra aver allentato la morsa sulle squadre del campionato di serie D e sono riprese le partite quest'oggi. Poggibonsi e San Donato Tavarnelle dopo due settimane di sosta forzata non hanno perso il ritmo, vincendo fuori casa entrambe, mentre è sconfitto il Badesse in casa.

I giallorossi battono il Cascina per 1 a 0 sul loro campo con gol di Mazzolli all'83', il San Donato Tavarnelle batte in Umbria il Cannara per 2-0 con reti di Caciagli su rigore al 18' e di Marzierli al 38'.

Il Lornano Badesse viene fermato in casa per 1-2 dalla Sangiovannese, con il vantaggio di polo al 14' per la squadra del Valdarno e Bellini al 42 raddoppia, nel secondo tempo Masini al 72' accorcia le distanze.

Una ripresa in chiaroscuro dopo un paio di turni di sosta forzata per i contagi del Covid, l'auspicio adesso è riprendere regolarmente il torneo e portarlo a conclusione.