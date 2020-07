Sabato 1 agosto "Strade bianche" a Sovicille

La corsa ciclistica professionistica toccherà anche il territorio comunale, portando la rivoluzione della circolazione stradale

SOVICILLE — E' arrivata la comunicazione ufficiale del Comune di Sovicille, su quali saranno le strade che sabato saranno chiuse per la nuova grande classica del ciclismo: la "Strade bianche" quest'anno la prima gara professionistica dell'anno.

Il grande ciclismo torna a mordere le strade e lo fa proprio della Toscana con la classica di un giorno più a sud d'Europa. Anche il Comune di Sovicille sarà toccato dalla gara ciò implica la chiusura d alcune strade del territorio, un piccolo sacrificio per vivere un momento di grande sport.

Come precisa l'avviso comunale è vietata la presenza di pubblico, per la prima volta nella storia una corsa ciclistica viene svolta a porte chiuse. Le vie interessate dal divieto sono la sp 73 da Volte Basse a Rosia, la sp 37, via Massetana, via del Pontaccio, la sp 99, via del Poggetto, via Grossetana.

Dalle ore 11 alle ore 14,30 queste strade saranno chiuse al traffico e vi sarà vietata la sosta, per garantire la sicurezza a ciclisti e godere dopo mesi del fascino senza tempo del ciclismo.