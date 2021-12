Tutto pronto per il Natale sotto le torri

A dare il via al cartellone la tradizionale accensione dell’albero in piazza Duomo. Ricco programma di eventi fino al 9 gennaio 2022

SAN GIMIGNANO — Mercatini di Natale a cura del Mercatale e del Comitato partite Iva in piazza Duomo, passeggiate sentimentali guidate da giovani under 30 e da sangimignanesi alla scoperta degli angoli più nascosti della città e del borgo storico di Santa Lucia. E poi ancora concerti in Sala Dante, conferenze dedicate al Sommo Poeta e visite guidate alla mostra "Hinthial. L’ombra di San Gimignano".

Questo e molto altro nel ricco cartellone di "Accade d’inverno", il programma di eventi che ha preso il via con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo a San Gimignano ieri sera e durerà fino a domenica 9 gennaio grazie alla stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni del territorio.

"Mi preme innanzi tutto ringraziare tutte le realtà che compongono il tessuto associativo di San Gimignano e insieme a loro gli operatori economici e il Comitato Partite Iva senza cui non sarebbe stato possibile offrire un calendario così variegato - sottolinea l’assessore al turismo Carolina Taddei -. Insieme abbiamo sposato l’idea e la necessità di presentare eventi ludico creativi e culturali in grado di coinvolgere il visitatore in un periodo dell’anno dove si registra un minor flusso turistico e, soprattutto, in un preciso momento storico che ci impone di rimboccarci le maniche, fare squadra e guardare al futuro con rinnovato ottimismo pur nel rispetto delle normative anti Covid da cui non possiamo prescindere".

Luci e colori fanno parte della tradizione natalizia e quest0anno assumono un valore ancora più importante dopo il blocco delle attività dell'anno passato quando era nel pieno la seconda ondata che di fatto ha bloccato tutti i festeggimenti.