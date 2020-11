La Florentia San Gimignano cede alla Juventus 1-2

Coronavirus, nuove zone arancioni e nuovi divieti: stop alle passeggiate in centro

Bianconere passano al Santa Lucia nonostante il vantaggio delle padrone di casa. Partita combattuta ma sfortunata per le toscane

SAN GIMIGNANO — La Florentia ce la mette tutta ma non riesce a resistere alla Juventus, il match finisce 2 a 1 per le torinesi. La squadra toscana ha lottato caparbiamente andando anche in vantaggio alla fine del primo tempo con il gol di Wagner.

La partita si è tenuta porte chiuse un vero peccato perché l'incontro con la Juve è sempre uno dei preferiti dai tifosi valdelsani, spesso è l'occasione per attirare anche chi non segue il calcio femminile, ma approfitta comunque della presenza della squadra bianconera per gustarsi la sfida.

La partita vede un primo tempo molto combattuto e aggressivo da entrambe le compagini che si lanciano in attacchi senza remore, generando continui cambi di fronte e occasioni da goal a raffica.

Alla fine dei primi 45 minuti di gioco sono le ragazze della Florentia ad andare in rete con Wagner, al 43'.

Il secondo tempo vede subito la Juventus al contrattacco, al 53' pareggia con un tiro di Caruso imparabile per la portiera valdelsana.

Dopo 3 minuti le torinesi passano in vantaggio con un rigore, segnato da Cristiana Girelli.

Il club neroverde non demorde prova a pareggiare contro le blasonate avversarie, ma è tutto inutile, l'incontro termina dopo 4 minuti di recupero e segna una sconfitta per la Florentia San Gimignano.

Una partita comunque combattuta e la squadra si è battuta con onore e coraggio due caratteristiche positive che faranno comodo durante questo lungo campionato di serie A.