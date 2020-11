Poker della Florentia in Coppa, 4-0 a Cittadella

Vittoria netta nel turno di Coppa Italia. due doppiette portano la squadra toscana alla sfida diretta contro il Verona per passare il turno

SAN GIMIGNANO — Florentia travolgent con 4 gol al Cittadella Padova per continuare a lottare anche in Coppa Italia. Le toscane restano in Veneto per la seconda sfida del torneo, domenica alle 14,30 a Verona per cercare di passare il turno.

Le ragazze sangimignanesi dominano lo scontro: due doppiette, il tandem Martinovic Dahlberg stende le avversarie. Già al 9' del primo tempo la bomber romana insacca la sua prima rete, ma la squadra non si ferma, continua ad attaccare ripetutamente andando tre volte vicino al raddoppio ancora con Martinovic e con Re.

L'autrice del primo gol ha vissuto una grande serata: all'inizio del secondo tempo raddoppia di testa al 48', ma non si ferma qui. Al 61' con un assist preciso offre a Dahlberg una palla d'oro che la compagna non sbaglia, andando sul 3 a 0.

La Dahlberg si ripete al 75' su cross di Barolin. Nel frattempo la mattatrice Markovic ha lasciato il posto a Federica Anghileri. Al 77' due giovani, Bolognini e Prinzivalli, debuttano in prima squadra con i colori nero verdi.

La partita si conclude con un netto 4-0, un risultato che dà una grande carica morale alla Florentia, dimostrando una netta prova di forza sulle avversarie. Performance che fa morale e sicurezza, due qualità che domenica dovranno essere sfoggiate nell'altra partita di coppa contro il Verona, determinante per passare il turno.