Siena e Poggibonsi, scontro su Campostaggia

Battibecco tra i Sindaci di Siena De Mossi e Bussagli di Poggibonsi sulla richiesta del primo di istituire un centro Covid in Valdelsa

POGGIBONSI — Il Sindaco di Siena De Mossi ha proposto la creazione di un centro Covid anche all'ospedale di Poggibonsi, un modo secondo il primo cittadino senese per distribuire i pazienti valdelsani nel loro territorio.

Questa affermazione pubblica non è piaciuta al Sindaco poggibonsese Bussagli che ha risposto senza giri di parole.

"Apprendo oggi che il sindaco di Siena si è "lanciato" nella gestione sanitaria chiedendo che al presidio di Campostaggia apra il reparto Covid 'per garantire ai cittadini della Valdelsa cure più agevoli'.

"Evidentemente al sindaco De Mossi sfuggono dei passaggi importanti sul tema. Sfuggono probabilmente perché frequentemente non presente nelle sedi dove certe decisioni maturano. Sfuggono perché probabilmente assai restio alla interlocuzione "garbata" con gli altri sindaci"

Il Sindaco valdelsano continua ricordando la il battibecco a mezzo stampa che coinvolse Siena e Arezzo alcuni mesi fa, non risparmiando critiche al collega.

"Fosse partecipe e aperto ad un corretta interlocuzione istituzionale avrebbe facilmente compreso come i territori hanno fatto, fanno e faranno la loro parte, sempre sulla base di scelte coerenti frutto di pianificazione e programmazione e di un approccio progressivo da parte dell'azienda sanitaria, della Regione toscana e delle Istituzioni.

Perché l'obiettivo è garantire cure Covid e non Covid e questo, come sa bene (o dovrebbe sapere) il sindaco De Mossi va a beneficio di tutti i nostri concittadini, valdelsani o senesi che siano."

Una risposta forte dell'Amministrazione di Poggibonsi che vuole ribadire di star rispettando gli accordi presi nelle sedi istituzionali di gestione e programmazione della crisi sanitaria, adoperandosi per tutelare la salute di tutti i cittadini.